DVBBS-botrány: Drog volt, de nem erőszakoltak lányokat a Balaton Soundon

Hosszú vizsgálat végére tettek pontot a siófoki nyomozók, pontosabban, hogy valóban inzultált-e szexuálisan lányokat egy kanadai zenészduó tavaly a Balaton Soundon. Csaknem harminc tanút hallgattak meg, orvos-, igazságügyi toxikológus, genetikai-, vegyész-, és informatikai szakértőket vontak be az ügybe. Végül azt állapították meg, hogy nem történt szexuális bűncselekmény.

Kasznár Gyula alezredes, a Siófoki Rendőrkapitányság vezetője a Zsaru magazinnak azt mondta, ő maga is a rendezvényen volt, amikor két csatornán tájékoztatták arról, hogy több fiatal lány is rosszul lett egy időben, és erre ráerősített két fesztiválozó beszámolója is, akik elmondták: három barátnőjük a backstage-ben került bódult állapotba, ahová fellépők – a kanadai DVBBS – vendégeiként mentek. A lányokat az öltözőből az egészségügyi sátorba vitték, ahol ellátták őket.

A rendőrök lezárták a helyszínt, majd azt az információt kapták, hogy a zenészek asszisztensük kíséretében sietősen távoztak. Az intézkedés innentől kezdve már két szálon futott, Zamárdiban nyomokat gyűjtöttek, míg kollégáik a fellépőket próbálták beérni.

A helyszínen italos üvegeket, poharakat, csikkeket gyűjtöttek be, hogy választ kapjanak arra, mitől lettek rosszul a fiatalok. Drogkereső kutyát is vittek a helyszínre, aki egyértelműen jelezte, hol tárolták a marihuánát.

Felmerült a gyanú, hogy a lányok ismeretlen anyagot fogyasztottak, majd bódult állapotukban sérelmükre szexuális kényszerítés bűntettét valósították meg

– mondta az alezredes.

A zenekar két tagját és a velük utazó két embert – menedzserüket és asszisztensüket – a repülőtéren csípték el, és átkutatták a csomagjaikat, amelyekben

„ pikáns intim segédeszközöket, nagy mennyiségű óvszert is találtak”

A három lány – mivel elvesztették az eszméletüket – nem emlékezett arra, mi történt velük a konténerben, a többiek pedig, akik ott voltak, azt mondták, őket nem érte semmilyen inzultus. Az elrendelt nőgyógyászati vizsgálatok szexuális cselekményt nem állapítottak meg.

A zenekart és kísérőiket időközben Siófokra vitték, és bár nem tettek vallomást, a teszt kimutatta, hogy drogot fogyasztottak. Azonban a „hirtelen távozásuk, a náluk talált felnőttjátékok, az esetükben bizonyítható drogfogyasztás jócskán negatív színben tüntette fel őket”

Az érintettek ijedtsége, a zárt ajtók mögött zajló események, a szégyenérzet, a tanúk akkori fáradtsága esetenként pontatlan időérzékelése miatt több momentumot csak hosszas elemzés után ismertünk meg

Azóta kiderült, a zenekar a programjának szokásos pontjaként szólított lányokat a színpadra, majd hátrahívták őket koccintani, beszélgetni. Semmi nem támasztotta alá azt a felvetést, hogy őket drogokkal, pszichoaktív szerekkel elkábították volna, rosszullétükre a leglogikusabb magyarázat az, hogy a vékony, 18 és 21 év közötti fiatalok szervezete megsínylette a tömény italok fogyasztását.

A zenekar hirtelen eltűnését magyarázza a botránytól való félelmük. A náluk megtalált segédeszközökkel kapcsolatban olyan információkat gyűjtöttünk be, miszerint a fiatalemberek fölöttébb aktív, talán fogalmazhatunk úgy is, hogy a megszokottól eltérő nemi életet élnek

A rendőrség folyamatosan egyeztetett az ügyészséggel, és ha utóbbi szerv is úgy látja, nincs már mit vizsgálni az ügyben, akkor a napokban lezárják az eljárást, amelyben kábítószer birtoklásának vétsége miatt folyik eljárás.