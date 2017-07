Átalakíttatná a lomizást Karácsony Gergely

A lomtalanítás jelenlegi gyakorlata tarthatatlan, ezért Karácsony Gergely (Párbeszéd) polgármestere háromoldalú egyeztetést kezdeményez a főváros vezetésével és az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel (FKF) a rendszer átalakításáról.

Karácsony közleményében azt írja, hogy hatalmas szeméthegy alakult ki Zugló lakatlan zöldterületein a néhány hete tartó lomtalanítás során. A Gvadányi utca környékére furgonokkal, teherautókkal szállították a hulladékot – minden bizonnyal más kerületekből, főváros környéki településekről – kihasználva azt, hogy az FKF ingyen elszállítja a közterületre kitett lomot. Zuglóban az így kialakult, jogszerűtlen gyakorlattal szemben eszközök híján az FKF, az önkormányzat és a hatóság is tehetetlen volt, a lakosság pedig hetekig szenvedett az áldatlan állapot miatt.

Emlékeztetett arra, hogy Zugló képviselő-testülete 2015-ben már kezdeményezte az FKF-nél az ún. intelligens, házhoz menő lomtalanítást, melyre a hulladéktörvény is lehetőséget ad. Ennek lényege, hogy a lom nem kerül ki közterületre, hanem a lakótól egy előre egyeztetett időpontban közvetlenül viszi el azt a szolgáltató évente egyszer ingyen. A háztól-házig lomtalanítás mellett több hulladékudvart és hulladékátvevőt is létre kellene hozni Zuglóban, hogy a kerületiek az év során bármikor le tudják adni akár a veszélyes hulladékot is. Egy ilyen hulladékudvar nem csak a lomtalanítás problémáját enyhítheti, hanem munkahelyeket is teremt és az újrahasznosításra is lehetőséget biztosít.