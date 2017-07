Jó évre készült a Green Holidays

A csődbe ment utazási iroda májusban emelt a bajba került utasokat segítő biztosítékon, a tulajdonos pedig bizakodó volt.

Csődbe ment utazási iroda: van, aki már haza is indult Törökországból

Másfél hónappal a csőd előtt, május közepén jelentette be a Green Holidays, hogy 500 millió forintra emelték a vagyoni biztosítékot a cégnél, a biztosítékot pedig az Uniqánál helyezték el. A Turizmus Online beszámolója szerint így a biztosíték 20 százalékosra emelkedett, ami magasnak számít és a jogszabályok szerint 2,5 milliárd forintos árbevételig ad garanciát. Ez elvben azt jelenti, hogy az utazási irodánál akkora forgalomra számítottak, amelyből egy ekkora bevétel össze tud jönni. Hiába, az iroda július elején csődöt jelentett és 180 ember ragadt Törökországban.

Mi az a vagyoni biztosíték?

A vagyoni biztosíték arra szolgál, hogy ha a bajba került utasokat, például az utazási iroda csődje esetén, haza kell szállítani, el kell szállásolni, akkor arra legyen pénzügyi fedezet. Szintén ebből fizetik vissza az előleget és a részvételi díjat. Nemzetközi utazásszervezői tevékenység esetén ez vagy 12 százalék, de legalább 5 millió forint, vagy 20 százalék, de legalább 20 millió forint. Ez utóbbi többek között azokra az utazásszervezőkre vonatkozik, amelyek charterjáratokat indítanak. A biztosítékot a következő évre október 31-ig kell igazolni, de az összeget évközben lehet emelni. Ha egy utazásszervezőnek jobban megy, mint ahogy tervezte, akkor a 12 százalékos kauciót megemelheti 20 százalékra.

Így számolják ki a vagyoni biztosítékot A biztosíték számítása a budapesti kormányhivatal honlapján szereplő példát alapul véve úgy történt a 2017-es évre, hogy a 2015. évi tényleges értékesítési nettó árbevétel, valamint a 2016. évi várható és a 2017. évi tervezett értékesítési nettó árbevétel közül azt vették alapul, amelyik a legnagyobb és annak a megadott százalékát kellett letenni. Így jött ki a 2,5 milliárdos tervezett árbevételhez a 20 százalékos, 500 millió forintos kaució.

Ismétlődő minta

Ahogy az már korábban megjelent a sajtóban, a Green Holidayshez köthető személyeknek nem ez volt az első, befuccsolt utazási irodája. A Green Travel utazásszervezői és közvetítői jogosultságát 2016. novemberében szüntették be és törölték is a nyilvántartásból. Pedig az utazási iroda 2016 elején még nagyon jól állt, a Turizmus.com tavaly februári cikke szerint 1,65 milliárd forint vagyoni biztosítékot tett le, ezzel a 20 százalékos kauciót teljesítő magyar utazásszervezők között a 2. helyre került és fél milliárd forinttal megelőzte a 3. helyen szereplő Ibuszt. Az adatok szerint a cég bevétele évről évre nőtt, hiszen 2014-ben 880 millió, 2015-ben pedig 1,06 milliárd forint vagyoni biztosíték keletkezett, azaz két év alatt megduplázódott az összeg.

A tulajdonos, Merdol Göktas tavaly ősszel tagadta, hogy a Green Travel csődbe ment volna és megszűnne. A nehézségeket azzal magyarázta, hogy 2017-re ismét 1,65 milliárd forintos biztosítékot kellett volna igazolniuk, ám a 2016-os év nem sikerült jól a törökországi politikai helyzet miatt, így ezt az összeget nem akarták vállalni. Ekkor jött az az ötlet, hogy a Green Travel helyett a Green Holidays fogja kiutaztatni az embereket, amely már egy évek óta létező cég volt, csak utazásszervezés helyett közvetítő irodákat működtetett.

Göktas áprilisban úgy nyilatkozott, hogy pert indítottak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellen, mert szerintük a Green Travel megmaradhatott volna közvetítői irodának. Arról is beszélt, hogy a Green Holidaysnek több biztosító sem adott vagyoni biztosítékot, ezért késett az engedély kiadása is. Mindezek ellenére bizakodó volt, mert Göktas szerint így is sikerült a versenytársaknál olcsóbb utakat ajánlani, amely vonzó lehet a nyaralók számára.