Mészáros Lőrinc tévéjében megkérdezték, mi a Momentum programja arra, hogy heterót csináljanak a melegekből

Velkovics Vilmos, az Echo TV műsorvezetője elképesztően felkészült kérdést tett fel a momentumos Pottyondy Edinának. Pottyondyt többek között azért hívták be, mert korábban a párt elnöke, Fekete-Győr András egy videón beszélt arról, hogy ott lesznek a Pride-on, a Momentum szerint ugyanis a szeretetnek nincs neme.

Velkovics viszont konkrétan megkérdezte, hogy van-e olyan programjuk, ami a melegekből újra heterót csinál. Szerinte kell lennie ilyennek, ha a heterók meleggé válhatnak, akkor visszafelé is működik.

A felkészültséggel pedig arra utaltunk, hogy ha újságírókat ennyire érdekel a homoszexualitás, akkor érdemes felkészülni belőle, mi is az. Nem úgy néz ki ugyanis a dolog, hogy a heterók egyszercsak bemelegednek, sokkal inkább később vallják be a külvilágnak, hogy eddig is melegek voltak. A szexualitás pedig nem bináris rendszer, nem csak heterók és melegek léteznek, hanem többnyire a kettő közötti skálán mozog mindenki. Erről itt írtunk részletesebben.

Velkovics Vilmos egyébként rendszeresen kérdez furcsa dolgokat az Echo TV-n, de azt mindenképp érdemes a számlájára írni, hogy emellett rendszeresen leül ellenzékiekkel is beszélgetni, ugyanez pedig nem mondható el sem a TV2-ről, sem az M1-ről.

A Momentum azzal kommentálta a dolgot, hogy

Sajnos csak olyan van, ami Mészáros Lőrincet egyszerű gázszerelővé állítja vissza.