Az államtitkár szerint a magyar egészségügy számíthat a kormányra

A kormánynak elsődleges fontosságú az egészségügy helyzete, ezt mutatja, hogy a jövő évi költségvetésben az ideinél 220 milliárd forinttal költenek többet az ágazatra

– mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a Semmelweis-nap alkalmából.

Felidézte: a Semmelweis-nap 2011. július elseje óta munkaszüneti nap az ágazatban dolgozóknak, és ezzel is a magyar egészségügyben dolgozók munkáját, annak fontosságát ismerik el. Nem is kell magyarázni, hogy ez mennyire fontos a társadalom szempontjából – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a jövő évben több mint 220 milliárd forinttal költenek többet az egészségügyre, mint idén, és ennek nagyobbik része bérnövekedés lesz. A kormány álláspontját jól tükrözi az, ami a költségvetésben is látható, hogy elsődleges fontosságúként kezeli az egészségügy helyzetét – fűzte hozzá.

800 ezer forintnyi adományt gyűjtöttek össze kórházaknak alkoholos kézfertőtlenítőre A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet így több, mint 500 liter alkoholos kézfertőtlenítőt kap.

“Az elmúlt időszakban több mint 500 milliárd forintot költöttünk európai uniós forrásokból” az egészségügy fejlesztésre, de annak valódi értékei nem az épületek vagy a műszerek, hanem a benne dolgozók – fogalmazott az államtitkár.

Ezekből a forrásokból “a vidéki Magyarország egészségügyi ellátórendszere nagyrészt megújult” – jelentette ki, hozzátéve: ezért van szükség arra, hogy most a fővárosi fejlesztéseket finanszírozzák – mivel uniós forrásokból erre nincs lehetőség – költségvetési pénzből. Szólt arról is, hogy a napokban jelent meg a kormány 40 milliárd forintos csomagja, amelyből elkezdődik a főváros és Pest megye intézményeinek fejlesztése.

Ónodi-Szűcs Zoltán kitért arra is, hogy egy bérprogram közepén tartanak, az elmúlt évben megállapodtak erről az érdekképviseletekkel. A szakdolgozók tavaly 26,5, idén novembertől 12, majd 2018 és 2019 őszén további 8-8 százalékos béremelést kapnak. Az orvosoknál bruttó 107 ezer forint volt a tavalyi növekedés, idén pedig bruttó 100 ezer lesz, de – emelte ki -, ez nemcsak az alapbérre vonatkozik, hanem minden pótlékra és túlmunkadíjra is. Az államtitkár hangsúlyozta: 97 ezer dolgozó bére emelkedik idén is.

(MTI)