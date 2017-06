Megnyílt az ország első szabadtéri integrált tornaparkja

Példaértékű elgondolás és összefogás eredményeként nyílt meg 2017. június 29-én Magyarország első integrált tornaparkja és játszótere Csepelen, ahol fogyatékkal élő, valamint egészséges gyermekek és felnőttek együtt élvezhetik a mozgás és a játék örömét.

Budapest Főváros Önkormányzata és Csepel Önkormányzata, valamint a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. sikeres együttműködésének köszönhetően június 29-én került átadásra az az európai szinten is ritkaságnak számító, de hazánkban abszolút úttörő létesítmény, amelynek megalkotóinak – Hard Body Hang, illetve MagikMe – legfőbb szándéka a fogyatékkal élők szociális elszigetelődése elleni küzdelem. Koncepciójuk szerint a mindenki számára alkalmas eszközök révén, ez a csepeli játszótér lehet az első színtere az inkluzív nevelésnek.

Éppen ezért az integrált tornapark sporteszközöket tervezők; Fenyvesi Zoltán és Kanyó Zsolt paraatléta, valamint a MOME-n formatervezőként végzett Erdélyi Tamás elsődleges és messzemenőkig figyelembe vett szempontja az volt, hogy valóban bármilyen egészségi állapotú fogyatékos gyermek és felnőtt közérthető, a szülők, kísérők által is jól ismert tevékenységen keresztül, természetes módon találkozhasson, és tudjon együtt sportolni, edzeni ép társaival.

Az átadásra kerülő MagikMe játszó eszközök újszerűek, közös sportolásra és játékra inspirálóak, szinte minden életkorban jól használhatóak, akár egyszerre több kisgyermek által is. Tervezésüknek köszönhetően alkalmasak a legkülönbözőbb sérülésű kisgyermekek játéktevékenységét fejleszteni. Az eszközök sok lehetőséget kínálnak mind a kis- és nagymozgások, a helyzetváltoztatás, a szociális interakciók, gondolkodás, észlelés fejlesztéséhez, fejlődéséhez.

Mindez olyan közérthető, a szülők által is jól ismert játéktevékenységen keresztül, ahol a fogyatékos gyermek természetes módon találkozik ép társaival. Nagy lehetőség rejlik ezekben a találkozásokban és az gyermekeket kísérő családok találkozásában: elkerülhetővé válik a szociális elszigetelődés! Az eszközök újszerűek, közös játékra inspirálóak, a gyakorlatban is jól használhatóak széles életkori spektrumban, egyszerre több kisgyermek számára is.