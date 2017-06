A vak férfi négygyermekes családjával kerülhet az utcára

Legalábbis akkor, ha nem sikerült felújítaniuk az önkormányzati lakást. Addig nem költözhetnek be ugyanis, amíg nincs kész a renoválás.

Rácz József a születése óta nem lát, amúgy négygyermekes apuka, aki most komoly lakhatási problémával szembesült. Albérletüket nem tudták fizetni, a férfi apjának mindössze 25 négyzetméteres lakásába költöztek, egy éve élnek itt, de hamarosan innen is menniük kell – számolt be a történetről az RTL Klub Híradója.

Egy önkormányzati lakásba mehetnének, azonban az borzasztóan lepusztult, és csak akkor engedik őket beköltözni, ha felújítják. Most épp a vízvezetéket fektetik, de rengeteg a munka, és a régi felszereltségből se tudnak mindent felhasználni: a kád például rossz állapotú. Ugyan mindenen próbálnak spórolni – még a falat is inkább gipszkartonnal fednék be -, de így sincs elég pénzük a befejezéshez. Egy alapítvány dobta össze az eddigi munkákhoz kellő 1,5 millió forintot, de még szükségük lenne ugyanennyire.