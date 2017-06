Nyíregyháza után Zugló is Legolandről álmodik

A zuglói önkormányzat megkereste a Legoland jogaival rendelkező céget egy budapesti családi élménypark terveivel – értesült a Népszava. Németh Zsolt, a kerület polgármesteri kabinetjének vezetője arról beszélt a lapnak, hogy írásban küldték el elképzeléseiket a cégnek, és az illetékes fejlesztési vezetővel is beszéltek telefonon. Karácsony Gergely kerületében már az esetleges beruházás helyét is megtalálták: amennyiben az önkormányzat és a Lego megegyezésre tud jutni, a rákosrendezői rozsdaövezet lehet a nyerő helyszín.

Ezzel szemben Nyíregyházán nagy a csend, pedig az ottani polgármester, Kovács Ferenc volt az, aki egy – azóta törölt – Facebook-bejegyzésben arról írt, hogy Legoland-központ nyílik a városban. Erről a önkormányzat honlapján is leközöltek egy írást, amelyben arról is szó volt, hogy a projektre 9,5 milliárd forintot ad az állam is. Miután a sajtó megkereste a licenctulajdonos Merlin Entertainmentet, kiderült, hogy semmilyen új beruházást nem terveznek a nyírségi megyeszékhelyen.

A Népszava próbált érdeklődni, hogy az eltelt hónapokban történt-e valamilyen előrelépés az ügyben, ám az önkormányzat sajtósa türelmet kért, illetve azt, hogy inkább a Merlin Entertainmentnél se kérdezősködjenek az ügyről.

Képünk természetesen csak illusztráció.