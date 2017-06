Íme a kormány legbüszkébb plakátja

A június a Pride hónapja, ennek tiszteletére vezette be új reakciógombját a Facebook is. A “pride” pedig ugyebár magyarul büszkeséget jelent, ezt a nevet viseli a budapesti melegfelvonulás is, amit idén július 8-án rendeznek meg.

Ennek apropóján valaki úgy gondolta, kicsit átalakítja a kormány legújabb plakátját, ha már a büszkeségről van szó.

Íme a kreatív megoldás, a Pride szervezői pedig csak annyit fűztek hozzá:

Nincs 4 milliárdunk plakátkampányra, de a kreativitás határtalan. Nem tudjuk ki csinálta, de köszi!