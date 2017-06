Semmi különös, csak egy háború Soros György ellen

Odáig megy a világsajtó, hogy még Harrach Pétert is képes idézni. A legtöbben az Orbán-Soros-háború újabb fejezetének látják, ami történik.

Kedden elfogadta az Országgyűlés a civil szervezetekre vonatkozó – a kritikák szerint őket megbélyegző – törvényt, amit nagy felhördülés követett. A téma a nemzektözi sajtóban is nagy visszhangot vetett, ezekből szemlézünk pár cikket.

BBC: háború Soros ellen

A brit BBC News szerint szigorú korlátozásokat rónak a szervezetekre, aminek köze van Orbán Viktor Soros György elleni hadjáratához. Orbán szerint ugyanis az amerikai üzletember beavatkozik a magyar belügyekbe. A kormány arra hivatkozik, hogy a jogszabály csak növeli az átláthatóságot és küzd a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen.

A cikk szerint a valóság az, hogy Soros a nyílt társadalmat promotálta szervezeteivel, ő alapította a CEU-t, a Közép-európai Egyetemet is, ezért Orbán ideológiai ellenségének tekinti őt. A BBC szerint a törvény nagyon hasonlít a 2012-ben elfogadott orosz jogszabályra, ott azóta be is tiltották Soros szervezeteit. A cikkhez kapcsolódó rövid elemzés amúgy meg is nevezi a most betámadott 3 nagyobb szervezetet: a Transparency Internationalt, a Magyar Helsinki Bizottságot és a Társaság a Szabadságjogokért, amiket az elfoglalt média is támad. Hozzáteszik, a TASZ ellen akar állni a törvénynek.

AP: Farkasok és bárányok

Az amerikai Washington Post az AP hírügynökség tudósítását vette át, ami azt írja, a közbeszéd felett akarja átvenni az irányítást Orbán, ezért kellett a jogszabály. A cikk megemlíti a törvény kivételeit is (pl. vallási és sportszervezetekre, etnikai kisebbségek képviseleteire nem vonatkozik). Megszólal a fideszes Gulyás Gergely is, aki szerint senki tevékenységét nem akarják korlátozni, de olyan ne vegyen részt a magyar közéletben, akinek nem tudják a finanszírozási hátterét.

Persze megszólal a cikkben az ellenoldal, az Amnesty International európai vezetője is, aki szerint ez egy sötét nap Magyarországnak, a törvény pedig ördögi és a civil társadalmat támadja. Végigvezetik a Soros elleni háborút is, majd Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója elmondja a paneleket a magyar demokráciát támadó milliárdosról, aki migránsokat akar az országra szabadítani. Az AP még Harrach Péter KDNP-s politikust is idézi, aki szerint “a farkasok báránybőrbe bújtak”.

Al Jazeera: Orbán választások előtt áll

A blokád alá vont Katar regionálisan még mindig jelentős médiuma, az Al Jazeera azzal kezdi cikkét, hogy annak ellenére fogadták el a jogszabályt, hogy az Európai Parlament és emberjogi csoportok is kérték, hogy ne tegye a magyar parlament. Hozzátették, a lépést végül az ENSZ és az Európai Bizottság is elítélte. Az Al Jazeera megjegyzi azt is, hogy jövőre választások lesznek Magyarországon, Orbán Fidesz nevű pártja pedig stabilan vezet a közvélemény-kutatásokban.

Szóba kerül az is, hogy a Nyílt Társdalom Alapítvány szerint a korrupció ellen küzdő magyarokat támadja a törvény. Márpedig az illik a sorba a CEU-törvény után, ami ellen tízezrek tüntettek Budapesten, mindhiába.