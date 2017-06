Tanácsadásra és szeszre is mentek a frakcióknak adott milliók

Ha önnek még nincs tanácsadó-elemző cége, ideje alapítani egyet. Ugyanis a parlamenti frakciók imádják erre szórni a tízmilliókat.

Megszerezte a HírTV a parlament frakciók költéseinek listáját, amiből az jön le, hogy nagy üzlet tanácsot adni nekik. A frakcióknak az Országgyűlés Hivatala adja a rendszeres támogatást, ami havonta kb. 25 képviselő alapdíjának felel meg. Ami kiemelten fontos, hogy azt senki sem nézi, mire költik el a pénzt.

A Fidesz-frakció 2015 eleje óta kb. 270 millió forintot költött. Tanácsadásra költöttek sokat, Nagy Zsigmond például havi félmillió forintot kapott erre. Több mint 70 szerződést kötött a Fidesz az elmúlt időszakban médiamegjelenésre és közvélemény-kutatásokra, egyet pl. 13 millióért rendelt a Real-PR 93 Kft-től. Hirdetéseik jelentek meg a Magyar Időkben, de szerződtek Kaminski Fanni, Habony Árpád volt felesége cégével is tanácsadásra.

A Fidesz a legtöbbet a kihelyezett frakcióülésekre költött, egyszer 9,5, egyszer 11 millió forintot.

A szövetséges KDNP 160 millió forint értékben kötött szerződéseket. Rengeteg magáncéggel szerződtek, de a kiadásaik nagy része vendéglátással és ajándékokkal kapcsolatos költség. Különös, hogy egyszer 1,232 millióért rendeltek alkoholt. Összességében a HírTV szerint egyre kevesebb holdudvarhoz tartozó cég kap pénzt a frakciókon keresztül (bár állami szerveken keresztül még mindig kapnak milliós összegeket).

A Jobbik-frakció rengeteget költött a közelmúltban, mintegy 400 millió forintot. A párthoz közel álló Iránytű Intézet ebből 40 milliót kapott. A Forrai Richárd vezette cég politikai stratégiaalkotással és közvélemény-kutatásokkal segíti a párt munkáját. Tanácsadói szerződésekkel a Jobbik se fukarkodott, de ők autóbérlésre is milliókat vertek el.

Ami a Jobbiknál érdekes – a néppártosodás tükrében -, hogy eltűntek a megtámogatottak listájáról a szélsőséges szervezetek, személyek.

Az LMP szerződött egyedül civil szervezetekkel, rögtön hat-hatmillió forintért az Európai Polgár Közhasznú Alapítvánnyal és a Svéd Modell Alapítvánnyal. A párt összesen 140 millió forint értékben kötött szerződéseket tanácsadásra és elemzésre. Egy apró, 60 ezres megbízás erejéig még az Indexet tulajdonló alapítvány kurátorát, Bodolai Lászlót is megbízták. Az LMP amúgy online marketingre költött még milliókat.

Az MSZP 225 millió forintért szerződött. A legnagyobb tétel, 30 millió forint a Sapienza Oktatási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-hez kötődök. A téma itt is elemzés, tanácsadás. E témakörben más cégekkel is kötöttek szerződéseket, így a Republikon Intézettel is 4 millióért. Közvélemény-kutatásaikat pedig a Publicus végezte.