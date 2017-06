Akkora az orvoshiány, hogy bezárják a Nyírő Gyula Kórház belgyógyászati osztályának felét

A súlyos orvoshiány miatt a Nyírő Gyula Kórház kénytelen a nyárra bezárni a belgyógyászati osztálya felét, az ellátáshoz a Honvédkórháztól kap segítséget az intézmény – tudta meg a Magyar Nemzet egy kórházi dolgozótól.

A honlapján a fővárosi kórház azt írja: június 1. és augusztus 31. között a kórház belgyógyászati osztályának közel felén szünetel az ellátás, 67 ágyból így 32 lesz elérhetetlen. A 1131, 1133, 1134 és 1135 irányítószámú körzetekben lakó betegeknek ez idő alatt a Honvédkórházba kell menniük.

Egy orvos a lapnak elmondta, több másik kollégájával együtt nemrég felmondott a kórházban.

Ennek egyik oka a kórházban régóta fennálló súlyos orvoshiány, a másik, hogy jobb ajánlatot kapott.

Szerinte már eddig is tarthatatlan volt a helyzet, de kitért arra is, a többi kórházban sincsenek sokkal jobb állapotok és nem csak orvosból, nővérből is nagy a hiány.

Szinte minden kórházban nehézséget okoz az orvoshiány, és a határon mozog a betegellátáshoz szükséges létszám

– mondta.