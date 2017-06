Rogán Antal hivatala hagyta jóvá a CÖF félmilliárdos támogatását

MVM kommunikációs igazgatója Bentzik Réka interjúnak álcázott PR-interjút adott az Origonak. A cél az lehetett, hogy az utóbbi idők MVM körüli balhéját egy kicsit feledtessék, és pozitívabb képet kapjanak az emberek arról az állami cégről, amely 500 milliót adott a Civil Összefogás Fórum Alapítványon keresztül a CÖF-nek.

Az elején megtudhatjuk, hogy “az új logónk jobban kifejezi, hogy az MVM a korábbi időszakhoz képest sokkal modernebb és lendületesebb arcát mutatja”, vagyis egy igazi PR-cikket olvasunk, aztán viszont érdekes választ kap az Origo az egyik kérdésére.

A 444 szúrta ki, hogy

az MVM támogatási stratégiája milyen irányokat jelöl ki? Mi alapján választja ki a támogatott területeket/szervezeteket?

kérdésre ezt mondja Bentzik Réka:

A támogatási politikánk egységes elvekre épül, a kultúra és a tudomány támogatásán túl a jótékonykodásban is igen aktívak vagyunk. A támogatások megítélése minden egyes esetben azonos szabályok szerint történik, és minden támogatásunkat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyja jóvá.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felügyelete egyébként a Rogán Antal által vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozik. Ez azért is érdekes, mert az MVM és az NFM is azt mondta, ez az összeg nem közpénz, ráadásul azt is hangsúlyozták, hogy ez nem kormányzati döntés volt, az MVM tőlük függetlenül adta a pénzt a CÖF-nek.