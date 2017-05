Tasnádival keveredett közös ügybe a Dózsa György úti kabriós

Ugyanabban az ügyben érintett a hírhedt vállalkozó, Tasnádi Péter és a Dózsa György úti kabriós, M. Richárd. Előbbi gyanúsított, utóbbi nem, viszont mindketten szereplői egy bizonyos III. kerületből, februárban ellopott luxuskocsi körül kialakult cirkusznak.

Március végén robbant a hír, hogy őrizetbe vették Tasnádi Pétert. Az ügyészség akkor annyit közölt, hogy a “budapesti üzletember” és bűntársa a gyanú szerint megszerzett egy korábban ellopott autót, majd felajánlották egy férfinak, hogy meghatározott összegért visszavásárolhatja azt.

Tasnádiék három és fél millió forintot kértek, de ennél jóval kevesebbet ajánlottak nekik, 500 ezret. Elfogadták, ám végül ennek is csak a felét kapták kézhez az átadáskor, a rendőrség pedig lefülelte őket. A párost orgazdasággal gyanúsították meg, és ha az ügyészségen múlt volna, mindketten rács mögé kerülnek. Tasnádi társát le is csukták, a vállalkozó viszont házi őrizetbe került, és a fellebbezés ellenére ott is maradt.

Már akkor gyanús volt, hogy az ügy a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez tartozik és a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult, vagyis a történetben lennie kellett – például – egy törvénysértő egyenruhásnak. És van is, méghozzá M. Richárdhoz köthetően.

A 444.hu írt arról hétfőn, hogy a Dózsa György úti balesetben érintett M. Richárd az év elején szereplője volt egy titkos nyomozásnak, amely ugyancsak egy értékes lopott kocsival indult. Mint most a 24.hu megtudta, ez ugyanaz az III. kerületből meglovasított autó, amelyen Tasnádiék is nyerészkedni akartak.

A lap a birtokába jutott rendőrségi, ügyészségi és titkosszolgálati dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy M. Richárd kereste ezt a kocsit, és egy vélhetően korrupt rendőr azzal jelent meg az éttermében azzal, hogy tudja, ki a tettes. El is árulta a feltételezett tolvaj nevét, és a jármű a rendszámát.

A Készenléti Rendőrség egyik tisztje egy nappal a látogatás után kezdett információt gyűjteni a férfiról, akit a korrupt rendőr szerint ellopta az Audit. A cikkben az állt, M. Richárd megbízta az egyik emberét – K. Konrádot –, hogy kapja el a tettest és kaparintsa meg a kocsit. De ugyebár ezt már nyomon követte a titkosszolgálat.

M. Richárd (Gyurma) megbízza H. A-t, hogy keresse fel a feltételezett tolvajt, és bizonyosodjon meg róla, hogy tudomással bír a gépjárművek hollétéről. (…) H. Attila , hogy a kérést teljesítse felvette a kapcsolatot K. Konráddal (Izom), aki ezt követően két társával elkapta a feltételezett tolvajt, aki ismeretlen módon megtörtént fenyegetés hatására közölte, hogy a keresett jármű már Szlovákiában található

– áll a dokumentumokban.

A cikkből kiderül az is, hogy a kocsit pár nappal később a TEK lekapcsolta Esztergomban, a volánja mögött K. Konráddal.

A lap arról is írt, hogy a titkos megfigyelés jóval a 2017 februári autólopás előtt, még 2016 őszén kezdődött, de valószínűleg nem M. Richárd és csapata volt a célpont, sokkal inkább rendvédelmi kapcsolataik. Bár a két férfit állítólag önbíráskodás miatt feljelentették, ők nem lettek gyanúsítottak.

A 24.hu úgy tudja, a kocsi, amit M. Richárd vissza akart szerezni, az egyik hozzá köthető cégé. Alvilági körökben hajtóvadászat indult a tolvaj után, és ezzel tisztában volt Tasnádi is. Társával kiderítette, hogy ki lopta el a luxusautót, és felajánlotta a már Dózsa György úti kabriósként ismert férfinak, hogy segít, persze nem ingyen. Már azelőtt tudta, ki vitte el a luxusjárművet, hogy az „éttermi látogató” megjelent volna a színen az információval.

Bár M. Richárd emberei valóban eljutottak a tolvajhoz, de – ahogy az feljebb kiderült – az autó már nem volt nála. Sikerült visszaszerezni, de nem nekik, hanem Tasnádinak, aki gyakorlatilag egy lépéssel előttük járt. A vállalkozó pedig végül – a már lealkudott és még azt is lefelezett összegért – átadta nekik az Audit. Ám azzal, hogy a rendőrt szakszolgálat lebuktatta, tovább dőlt a dominó, így derült fény Tasnádiék üzelmeire.