Szerdán napos és erősen felhős időszakokra is számíthatunk, több helyen lehet zápor és zivatar is. Az északnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat.

A legmagasabb hőmérséklet napközben 28 és 33, késő este 20 és 27 fok között várható.

Kettős fronthatás érvényesül.

Heves zivatar miatt szerdára az alábbi megyékre figyelmeztetést adott ki az OMSZ:

(Kiderül)