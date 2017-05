Nagyot változik a fizető parkolás Szegeden

Megszűnnek a lyukasztós parkolószelvények, automatákat helyeznek üzembe.

Húsz év után változik a fizető parkolás rendszere Szegeden, a méltán népszerűtlen lyukasztós parkolószelvények szerepét parkolóautomaták veszik át – derül ki a Szegedi Közlekedési Társaság tájékoztatásából. Június 6-tól már csak az automatákon keresztül, vagy mobilfizetéssel lehet megváltani a parkolást.

A városban több mint 130 automatát helyeznek el, amelyek energiaigényét napelemek biztosítják, és érintős bankkártyával, vagy pénzérmével is használhatók – utóbbiból az 1 és 2 eurós, illetve 50 eurocentes érméket is elfogadják. Emellett a korábbi három fizető parkolózóna helyett csak kettő lesz, a korábbi kék zóna beleolvad a sárga zónába. Kényelmesebbé válik a mobilparkolás is – pontosan annyit kell fizetniük az autósoknak, amennyi ideig parkoltak.

A már megvásárolt parkolószelvényeket december 31-ig lehet visszaváltani a közlekedési társaság ügyfélszolgálati irodájában.