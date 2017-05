„Csökken az amerikai hivatalnokok jóindulata a magyar kormány felé”

Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese azt mondja, optimisták, mert végre elindult a kommunikáció. Ennek ellenére előbb várnak segítséget New Yorktól, mint a magyar kormánytól. Ha pedig a kormány jó viszonyt akar Donald Trumppal, meg kell oldania a CEU ügyét.

CEU-rektor: "Ha a magyar kormánnyal tárgyal az ember, kell lennie vészterveknek is"

A hét elején elkezdett terjedni a pletyka, hogy a CEU elköltözik Budapestről, amit ma végül egy sajtótájékoztatón cáfoltak. A cáfolatból viszont nekem ez azért nem tűnik végleges döntésnek. Mennyire határozottak?

Az, ami itt elhangzott, arra vonatkozott, hogy a következő tanévet a felsőoktatási törvény módosítása nem érinti. Elszántuk magunkat, hogy úgy fogjuk lebonyolítani a következő évet, mintha semmi nem történt volna: a diákok ugyanarra az oktatásra számíthatnak, mint korábban. Az viszont, hogy mi történik ezután az év után, már nem rajtunk, hanem kizárólag a magyar kormányon múlik.

Ha visszavonják az egyetem működési engedélyét, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek. Annyiban most van okunk az optimizmusra, hogy végre elindult a valódi kommunikáció a magyar fél és az amerikai illetékesek között. Ez eddig nem volt, és ezt szeretnénk fordulatnak látni. A mai bejelentés pedig azért volt fontos, mert van elég alapunk azt gondolni, hogy a kérdés megoldódhat. A jog ad nekünk elég lehetőséget, hogy a jövő évet az eddigi rend szerint bonyolítsuk le, a normalitás erre az időszakra visszaáll.

Érezhető volt, hogy megijedtek a felvételiző diákok attól, hogy bezárhat az egyetem?

A számokat tekintve nem. Ugyanannyian fogadták el a meghívásunkat, mint korábban. Konkrét példák voltak arra, hogy valaki azért utasította vissza a meghívást, mert a jelenlegi politikai helyzetet túl bizonytalannak tartotta. Ilyen konkrét levelek voltak, de az alapvető számokat ez nem változtatta meg. Abban reménykedünk, hogy ez így lesz jövőre is.

Garantálták a diákoknak, hogy ez így lesz jövőre is?

Igen. Garantáljuk és garantálni fogjuk. Az nem lehet kérdés, hogy a CEU továbbra is diplomát fog kiadni, oktatási programokat fog működtetni, attól nem kell félni, hogy aki hozzánk jön, az ne tudná befejezni a tanulmányait.

És a meghívott oktatókat nem érinti az a változtatás, amely az egyik fontos, csak a CEU-t és az amerikai tanárokat érintő pontja a törvénymódosításnak, és amely szerint eddig minden OECD-tagországból érkező oktató mentesült a munkavállalói engedély kiváltása alól, mostantól viszont ez csak az EU-tagországokból érkező oktatókra szűkül?

Egyelőre nem érinti, mindenki, akit hívtunk, jelezte, hogy jön, Azt gondoljuk, hogy jövőre még ezeknek a változásoknak nem is lesz közvetlen hatása. Mindenkire, akinek jelenleg állása van az egyetemen, az eddigi törvények vonatkoznak. Az ő esetükben nem kell új munkavállalói engedélyt kiváltani. Ez csak a 2018-19-es tanévre felvett kollégákra vonatkozhat majd.

Érez társadalmi támogatottságot vagy ellenszenvet a CEU-val szemben?

Nagyon erős támogatást érzek, igazából meglepően erőset. Személyes élmény nekem, hogy az utcán leállítják az embert, gratulálnak és kitartást kívánnak, támogató leveleket kapunk, alig győzünk válaszolni rájuk.

Akkor nincs sorosgyörgyözés?

Ha belenézek egy-két újság cikkeibe, vagy az alattuk lévő kommentekbe a Habony-médiából, akkor látok ilyeneket, de sem a velünk kapcsolatban álló emberek, sem az átlagos egyetemisták részéről nem érzékelek ilyet.

Számítanak arra, hogy ez az ügy eljut Donald Trumpig?

Engem meglepne, ha Szíria és Észak-Korea helyett ezzel foglalkozna. Mi úgy hallottuk, persze mi is csak a médiából, hogy a Fehér Háznak és a külügynek nagyon határozottan az a véleménye, hogy ez az ügy New York államra tartozik.

Érzékeljük, hogy az amerikai hivatalnokok jóindulata csökkent a magyar kormány irányába.

Ha jó kapcsolatokat akar a magyar kormány a Trump-adminisztrációval, akkor bizonyos kötelező lépésekkel számolnia kell, ezek között az egyik az, hogy a CEU kérdését megoldottnak lehessen tekinteni.

Azt mondta korábban, hogy a a magyar kormány és New York állam közötti tárgyalásokból csak annyit tudnak, amennyit Altusz Kristóf megbízott tárgyaló elmondott önöknek. New Yorkban van bejegyezve az egyetem, nem tudják megkérdezni a kormányzótól, mi hangzott el a tárgyalásokon?

Meg tudjuk kérdezni, és fordulunk is majd a jövőben hozzájuk kérdésekkel. Azt tudom, hogy New York állam részéről nagyon erős a jóindulat az egyetemünk felé, tehát ha ezek a tárgyalások komolyabb szakaszba fordulnak, akkor onnan is megkérdezhetik majd, hogy ennek, vagy annak a megoldásnak örülnénk-e.

Én még abban is bízom, hogy ezt a magyar kormány is megkérdezi majd tőlünk, de New York esetében kicsit biztosabb vagyok.