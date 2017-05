Novák: a hitelkönnyítés a CSOK-tartozásokra nem vonatkozik

Az Index cikke szerint Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára pénteken újabb részleteket közölt a kormány családpolitikai intézkedéseivel kapcsolatban a Családok Világkongresszusán.

Novák bejelentése szerint:

2018. január 1-jétől az első gyermek esetében a várandósság harmadik hónapjától kezdve három évre felfüggesztik a diákhitel-tartozás törlesztését,

a már meglévő gyerekeket is beszámítják az elengedésnél, tehát ha már van egy gyerek, és megfogan a második, akkor a felét engedik el a tartozásnak.

Csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, hogy a kétggyermekes édesanyáknál a Diákhitel-tartozás feláét, három- vagy többgyermekes anyák esetében a teljes összeget elengedik. A lakáscélú jelzáloghitellel rendelkezők terheinek csökkentéséről is beszélt a miniszterelnök: 2018-tól egy-egy millió forintot elengednek a családok tartozásából harmadik és további gyerekek vállalása esetén. Novák Katalin most tisztázta, ez a lehetőség az újonnan felvett családi otthonteremtési (csok) hitelekre nem vonatkozik.