A ferencvárosi Fidesz-MSZP együtt fúrja a Budapest Parkot

Pál Tibor szocialista önkormányzati képviselő már több beadványt is intézett a ferencvárosi polgármesterhez, hogy Budapest egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyét zárják be, és nyissanak parkolót a helyén.

Az Index szerint Ferencvárosi Önkormányzatban a kormányoldal és az ellenzék közösen akarja megszüntetni a Budapest Parkot, jóllehet a terület nem is tartozik a kerület fennhatósága alá.

Bácskai János, Fidesz-KDNP polgármestere Pál Tibor javaslatát értékelve már 2015. október 15-én leszögezte:

“Azon leszek, hogy minél előbb parkolási övezet legyen a Budapest Park területén, még ha ez a fiatalság rovására is lenne.”

A beadványt a Fidesz támogatásával eljuttatták a fővároshoz, ahol azonban tavaly még azzal dobták vissza, hogy az olimpiai létesítmények fejlesztésével összehangolva a Budapest Park területen villamos-végállomásokat terveznek, ezért a P+R parkoló létesítése nem aktuális.

Most hogy a 2024-es olimpia álma oda, Pál Tibor újból érdeklődött a ferencvárosi polgármesternél, hogy miért nincs parkoló a területen, amikor a Budapest Park mindössze évente négy hónapig üzemel, amúgy meg konténerraktár csak. Pál szerint ősztől tavaszig, nő meg az ingázó forgalom, ezért olyankor nagy szükség lenne a P+R parkolóra.

Csakhogy, ha parkolóvá alakítják a területet, és lebitumenezik, nem maradhat meg a koncerthely. Budapest Park szerint képtelenség lenne a nyári szezonra visszaalakítani a táncteret.

Pál Tibor terve amúgy azért is szokatlan, mert a környéken számos parkolóhely van, például a Nemzeti Színház előtti, közel 500 autó befogadására elegendő placc, arról nem is beszélve, hogy az OBI-n és a Tescon át a Lurdy Házig, tulajdonképpen a Budapest Park egy kilométeres körzetében szinte csak olyan helyek vannak, amelyek mellé parkolót is felhúztak. Ráadásul z is furcsa, hogy ideiglenes, évente csak pár hónapig üzemelő P+R parkolóból ez lenne az egyetlen a fővárosban.