Óriási hír a nap végére: írásban is megegyezett a Csíki Sör és a Heineken

Megszületett a megállapodás a Heineken Csoport és a Csíki Sör gyártója között – tájékoztatta a Lázár János minisztert az erdélyi cég.

A sörgyár tájékoztatása szerint a megegyezés megszületett és aláírásra is került minden fél részéről. Ennek értelmében a jövőben a Csíki Sör márkanevet az erdélyi magyar gyártó – és csakis ő – továbbra is használhatja szerte a világon, és a különböző jogvitákat is lezárták a felek.

Idén januárban derült ki, hogy a Heinekennek adott igazat a román bíróság az Igazi Csíki Sör gyártójával szemben. A csíkszentsimoni székhelyű cég évek óta jogi harcban állt a nemzetközi multival, amely a romániai piacon többek közt a Ciuc nevű sörrel van jelen. Az erdélyi magyarok körében a Ciuc is „csíkiként” közismert, de a Heineken a „Csíki Prémium” szóvédjegyet is bejegyeztette Romániában.

A döntés után magyar kormányzati össztűzbe került a Heineken, a hadjáratot Lázár János vezette és a szóbeli békekötés már korábban megtörtént.