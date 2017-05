Újabb részletek a Dózsa György úti tömegbalesetről

Egyelőre nem hallgattak ki gyanúsítottként senkit a Dózsa György úti tömegbaleset kapcsán – derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság 24.hu-nak küldött válaszából. Mint írták, büntetőeljárás indult, de a körülmények tisztázása még folyamatban van. Bővebb tájékoztatást – tekintettel a nyomozásra – nem kívánnak adni.

Hivatalosan tehát továbbra is annyit tudni, hogy a két kocsi a Dózsa György út és a Kassák Lajos utca találkozásánál karambolozott, és az ütközés erejétől az egyik jármű belecsapódott egy buszmegállóba.

Korábbi, helyszíni információk szerint a fehér kabrió nagy sebességgel rohant bele a másik, éppen kanyarodó jármű oldalába.

A balesetben két embert vesztette életét, egy 23 éves fiatal és egy 37 éves férfi, öten pedig megsérültek. Előbbi áldozat életéért hosszasan küzdöttek a mentők a helyszínen, próbálták újraéleszteni, de hiába. A férfi pedig később, a kórházban halt meg.

Úgy tudjuk, a fiatal a megállóban tartózkodott, a másik áldozat annak a kocsinak az anyósülésén ült, amelybe belecsapódott a fehér Mercedes.

Mint azt megírtuk már hétfő este, értesülésünk szerint a kecskeméti maffiaper egyik elítéltje vezette a kabriót.

Ő két másik férfival ült a Mercedesben, de csak őt vitték el a mentők a helyszínről. Úgy tudjuk, a feje erősen vérzett, illetve megsérült a keze is. Információink szerint az éjszakai órákban fogta csak fel, hogy mi is történt. Úgy értesültünk, a férfi autókkal (is) üzletelt, így gyakran cserélgette kocsijait.



Úgy tudjuk, a férfi barátnőjénél volt a balesetet megelőzően, a társaság egy XIII. kerületi címről indult el.