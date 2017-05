Napsütéses, nyárias kedd vár ránk

Néhol zápor, zivatar is előfordulhat.

Kedden a középső és keleti tájakon az erősebben megnövekvő gomolyfelhők mellett fátyolfelhők is lesznek az égen, ám országszerte több órát süt majd a nap – derül ki a Kiderül.hu előrejelzéséből. A Dunántúl nyugati felét leszámítva elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, a nyugati határ közelében meg is erősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is várhatók. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Szerdán napos, száraz idő lesz többnyire kevés gomolyfelhővel. Az északkeleti szél megélénkül, az Alföldön helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul.