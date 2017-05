Figyelmeztetés: szakadni fog az eső és a jég

Két riasztást is kiadtak - felhőszakadás, 80-100 km/órás szél jöhet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat öt északnyugati megye kivételével első fokú figyelmeztetést adott ki Magyarország területére szombat éjfélig.

Gyakorlatilag bárhol kialakulhat zápor és zivatar, amihez felhőszakadás, azaz rövid időn belül több mint 30 mm-nyi eső, jellemzően 2 centi alatti jég és erős, 50 kilométer/órát meghaladó szél. Általánosságban.

Egy-egy intenzív zivatart nagyobb méretű jég és 70-80 km/óra körüli széllökések kísérhetnek.

Meleg lesz

Szombaton tehát sok felhőre számíthatunk, de emellett néhány órára szinte mindenütt kisüt a nap – írja a Kiderül.hu. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet, késő délutánra előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is fokozatosan megszűnik a csapadék, estére pedig már jelentősen csökken a felhőzet is. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 25 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a legmelegebb. Késő estére 13, 20 fok közé hűl le a levegő.

Nyugis vasárnap

Vasárnap napos idő várható gomolyfelhőkkel, jellemzően délután és este elszórtan záporokkal, zivatarokkal. A Dunántúlon az északnyugati, másutt az északkeleti szelet kísérik napközben élénk vagy erős közeli, zivatarokban viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű.

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS A KÖVETKEZŐ 8 NAPRA