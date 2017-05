Arról kérdezik a bírókat, tagjai-e valamelyik civil szervezetnek

„Tagja-e ön valamilyen civil szervezetnek?” – tette fel a kérdést a fővárosi bíráknak az Országos Bírói Hivatal (OBH) egy önkéntesen kitölthető kérdőíven, értesült a HVG. Arról is megkérdezték őket, hogy kockázatosnak gondolják-e, ha a bírósági szervezethez kapcsolódó civil szervezetnek van nem bíróságon dolgozó tagja is, továbbá firtatják azt is, hogy kockázatosnak gondolják-e, ha egy ilyen szervezet pályázaton támogatást nyer. A lap szerint utóbbi kérdések arra utalnak, hogy az Magyar Bírói Egyesület nemrégiben összekülönbözött az OBH-t vezető Handó Tündével az ígértnél alacsonyabb bírói fizetésemelésekkel.

A kérdéseket éppen akkor küldték el a bíráknak, amikor a kormányközelivé vált Origón megjelent egy cikk arról, hogy Soros György állítólag behálózta a magyar bíróságokat.