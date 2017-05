Éger: 717 ezer nettónál egy hatvanéves orvos többet keres

A Magyar Orvosi Kamarát - elnöke szerint - esküdt ellenségei bírálják.

A kamara elnöke maga kérte a 168 Órát, hogy interjúban reagálhasson a vádakra. Megtehette. Azt mondja, felesleges volt perelni a fizetéséről szóló adatot, mert az mindig nyilvános volt a kamara honlapján. (Az adat a hetilap szerint csak az interjú elkészülte után került fel. – A szerk.) Éger István pontosan 1,08 milliót, nettó 717 ezer forintot kap és arra a kérdésre, ez nem irreálisan sok-e, azt mondja, nem neki kell megítélnie. Azért árnyalja is a képet. Így.

De azért egy korombeli orvos (ő idén 61 éves – a szerk.) ennél lényegesen többet keres. Nekem 47 000 embert kell képviselnem, több mint egymilliárd forintos gazdálkodásért felelnem. Éjjel-nappal verik a hátam, arról nem is beszélve, hogy a fizetésem 2011 óta be van fagyasztva, miközben az orvosoké nő – most például 70 százalékkal. Aki sokallja, álljon a helyemre. Erre eddig négyévenként bárkinek megvolt a módja, s meglesz a jövőben is. Tessék, lehet jönni, ha megválasztják, csinálja! Majd meglátja, mivel jár ez a tisztség.

Az elnök durva rágalomnak nevezte, hogy a kamara egyre kevesebbet költ egyik alapfeladatára, a tagok javára végzett szolgáltatásokra. Szerinte a tagdíjak nevetségesen alacsonyak,

a kamara erőn felül teljesít, lassanként művészet az, amit kihozunk ebből a pénzből. De az, hogy az alapfeladatokra fordított összeg csökkenne, egyszerűen marhaság.

Ezt követően szóba kerülnek a MOK különböző céges ügyei, amelyek miatt szintén támadták a kamarát, de ezekhez az elnöknek nincs semmi köze, felelőssége nincs. Minden vád alaptalan, hamis, azok miatt azért nem perel, mert amióta elnök (14 éve) megszokta a támadásokat, belül pedig semmilyen ellenállást nem érzékel. Cáfolja, hogy politikai nyilatkozatokat is tenne, szerinte csak szakpolitikai ügyekben szólal meg, és nagyon nagy hibának nevezi, hogy

a politika a rendszerváltás óta kerüli a szakpolitikákat, és nem arra alapozva kormányoz.

Ezt követően etikai, szakmai ügyek következnek. Éger István örülne, ha a kamara ellenőrizhetné a munkakörülményeket, de ehhez nincs jogosítványuk. Azt mondhatja, hogy adott körülmények között nem lenne szabad dolgozni, de azt nem, hogy ilyen feltételekkel nem dolgoznak. Az lázítás lenne, sértené a sztrájktörvényt.

Azt viszont nem hagyja szó nélkül, amit a szakállamtitkár reagált felmérésükre. Válaszol Ónodi-Szűcs Zoltánnak, aki szerint

olyan nincs, hogy egy sürgősségi ügyeletben ne legyen sürgősségi szakorvos. Márpedig van, mentőorvosként magam is tapasztalom. Ez eklatáns példája annak, hogy igenis dolgozunk, csak épp a szavunk semmit sem ér.

A szakmai protokollok hiányát a kamarai elnök azzal magyarázza, hogy a szakmai kollégiumokat szétverték. Gyakorlatilag a teljes alapellátás szakmai irányelvek nélkül működik. Jelezték többször is szóban, írásban, hogy alig van olyan irányelv, amelyik nem elavult, de hiába verik az asztalt, a kollégiumok váltó 180 fős szakmai grémium, mérete miatt is, működésképtelen. Amikor voltak kollégiumok, voltak protokollok is, de a legtöbb lejárt 2015-ben. Ez veszélyezteti az ellátást, amire felhívták a figyelmet, mire a szaktárca azt válaszolta, dolgoznak rajta.