Gyerektábor 219 ezerért: menő lett a katonásdi

Idén drágulnak a táborok, a legkedveltebbekre már a létszám is betelt.

Többet kell idén fizetni a nyári táborokért, mint tavaly, de az a szülő, aki időben foglal, általában kaphat kedvezményt – mondta az InfoRádiónak a taborfigyelo.hu oldal vezetője. Tóth Béla szerint 10-20 százalékos drágulásra kell számítani. Az elmúlt években ugyanis az árak stagnáltak, idén a a szervezők azt realizálják, hogy a minőséggel együtt a költségeik is növekedtek.

A szakember szerint náluk a legolcsóbb ottalvós tábor most 12 ezer forint, a legdrágább 219 ezer forint. Idén is a kaland és a sporttáborok a legnépszerűbbek. Tóth Béla meglepő fordulatnak nevezte, hogy a tavaly extrém újdonságnak számító katonai és lövésztáborok idén a harmadik legnépszerűbbé váltak. (Néhány éve a CNN is beszámolt egy magyar, úgynevezett military táborról.) A gyermekek megismerkedhetnek a katonai élet fegyelmével, harcászati, térképészeti ismereteket tanulnak, az extrémebb verzióban erdei vagy éppen dzsungelkörülmények között hajtanak végre egy-egy missziót.

Kipróbálhatnak nem éles lőfegyvereket is.

Gyarmathy Éva gyermekpszichológus nagyon fontosnak nevezte, hogy a nyári tábor aktívan, sporttal, alkotással teljen és mindig a gyermek kívánsága, ne a szülő elvárása alapján válasszák meg a tábor tematikáját.

A gyermeknek érdeklődése van, a szülőnek célja. Ez a kettő nem összeegyeztethetetlen. Semmi baja nem lesz a gyermeknek, ha azt csinálja, amit szeret csinálni, sőt, ott fog motivációt gyűjteni, amit nagyon sok minden más területen is hasznosítani lehet.

A szakember szerint már egy nagycsoportos óvodás is elmehet napközis táborba, ha van hozzá kedve. A nagyobbak pedig általában 9 évesen elég érettek ahhoz, hogy ottalvós táborban töltsenek el egy-egy hetet.