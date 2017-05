Madárpókok szabadultak el egy újpesti irodaházban

Hatalmas riadalom volt egy Csányi utcai irodaházban, de mint kiderült, a helyiek kicsit túlreagálták a helyzetet.

A rendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy több száz Madárpók szabadult ki egy irodában, írta az újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat.

Kollégáink az Állatkerttől kértek segítséget akik két szakértőt is elengedtek így közösen érkeztünk a címre. Aztán kiderült, hogy egy bérelt raktárban a pici pókok szabadultak ki, a nagyok biztonságban dobozokban. A raktár tulajdonosai is a helyszínre jöttek és indult a begyűjtés. A raktár tulajdonosa nem tudta, hogy a bérlő tenyésztésre használja a helyiség így meg is szűnt nekik a hely. Az Állatkert szakértői megállapították, hogy a raktárban nincs védett, veszélyes vagy engedélyköteles faj. Csak ( Avicularia versicolor) madárpókok vannak.