Gyurcsány: Orbánt bankpapírokkal zsarolhatnák

A Demokratikus Koalíció elnöke arra vár, hogy jelentkezzenek a közvetítők.

Gyurcsány Ferenc az ATV-ben azt mondta: az első Orbán-kormány után sok-sok évvel, egy magas rangú, hiteles ember tájékoztatta a dokumentumoknak a létezéséről, amelyekről korábban azt mondta, Moszkva azokkal zsarolhatja a jelenlegi miniszterelnököt. Akkor nem látta a papírokat, amiért azóta is korholják a kollégái, miért nem nézte meg őket. A volt kormányfő azt továbbra sem tudja, kinek a birtokában vannak most a dokumentumok. Benne is felvetődtek kétségek, hogy azok hivatalos forrásból származnak-e, ellopták-esetleg csak őt akarták csőbe húzni.

Az Orbán Viktornak adott 72 órás ultimátumáról Gyurcsány azt mondta, „lerázta magáról, mint kutya vizet”. Azt ő sem várta, hogy a miniszterelnök felbőszüljön, bár ez megkönnyítette volna a dolgát. A DK elnöke elmondta, megérti a felfokozott várakozást, és természetesen a kormányváltó közösség sem bánná, ha egyetlen papírral meg lehetne oldani a kormányváltást.

Gyurcsány előhoz a táskájából valamit, és Orbánnak vége van.

Ennél azonban az ügy bonyolultabb, mert számára már az is dilemma volt, beszéljen-e az ügyről. Gyurcsány közölte, kétszer találkozott a közvetítővel, aki először csak puhatolózott, érdekelnék-e őt a dokumentumok. Hatszemközt tárgyaltak, mert Gyurcsány Ferenc kapcsolatát kereste meg a közvetítő, aki az első találkozó után két héttel mutatta meg a dokumentumokat a volt miniszterelnöknek, aki csak következtet arra, hogy az illető orosz lehet. Angolul tárgyaltak,

és nagyon-nagyon szlávos volt az akcentusa ennek az angolnak. Én nyilván oroszra gondoltam, de azóta mondták, hogy akár szlovák is lehetett. Fogalmam sincs.

Gyurcsány arra a kérdésre, hogy bűncselekmény az is, ha tud olyanról, ami bizonyítja a vádjait, de nem jelzi az illetékes hatóságnak, azt válaszolta:

gondolja el, milyen politikai balhéba kerülnék, ha ugyanezt a papírt másnak is árulnák! Abban sem vagyok biztos, hogy megengedik-e a papírok hitelesítését, vagy csak nekem ácsolnak csapdát.

Az ügyet önvédelemből tárta a nyilvánosság elé és már a DK elnöksége is tud mindent. Még mindig jobban jár, ha nem tudja bizonyítani állításait, mintha később a fejére olvasnák, hogy tudott minderről. Orbán Viktor cinkostársának tekintenék.

Amíg nem hozok dokumentumot, minden állításommal – milyen dokumentumot láttam, milyen banktól, és minden más állításommal – Orbán Viktort segíteném, hogy egy esetleges későbbi eljárásra fel tudjon készülni. Nekem pedig nem áll érdekemben, hogy egy jövőbeli potenciális ellenfelemet felkészítsem arra, hogy milyen dokumentumokat kellene eltüntetnie, amíg teheti.

Szerinte a titkosszolgálatok mindenkire dolgoznak, nem csak az oroszok. Ő nem bízna Putyinban, és ha pénzt akarna eldugni, nem vinné Oroszországba, de csínján kell bánni a politikusokról szóló információk adás-vételével, hiszen sokszor keresik őket felvétellel, hangfelvétellel, amit jó pénzért eladnának nekik.

Friss példaként a DK elnöke egy, a politika világához közeli, most zárult büntetőügyről azt mondta, egy fontos szereplő fia kereste meg, apja megbízásából, hogy jó pénzért adna el nekik olyan információt, ami bizonyítja kormánypárti politikusok érintettségét, de az utolsó pillanatban „elszaladtak”, nem tudtak utánamenni, mi van a háttérben.