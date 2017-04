A világ második legnemzetközibb egyeteme a CEU

A CEU-n a világon a második legnagyobb a külföldi hallgatók aránya, derül ki a Times Higher Education’s jelentéséből.

A szerdán közölt listán kétszáz egyetemet rangsoroltak a World University Rankings adatai alapján.

A CEU-n jelenleg 117 ország 1500 hallgatója tanul és 133 ország 14000 diákja végzett már az egyetemen.

A lista élén az Egyesült Arab Emírségekben található American University of Sharjah végzett, a dobogó legalsó fokára pedig a London School of Economics and Political Science fért még fel.