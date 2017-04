Kétezren követték az interneten Áder János pantomimelőadását

A CEU-ügyről is kérdezhetik a gimnazisták az államfőt, kár, hogy semmit nem lehet hallani belőle.

Áder a tiltakozás ellenére is megtartja gimnáziumi óráját

Komoly érdeklődés kíséri Áder János köztársasági elnök kedd délelőtti előadását az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumában, amelyet a fenntarthatóságról és környezettudatosságról szóló témahét megnyitásaként tart. Ahogy arról beszámoltunk, a sajtót nem engedték be, csak az MTI és az állami média tudósítói lehetnek ott, viszont élő internetes közvetítést ígértek az előadásról.

A közvetítés el is kezdődött, mintegy kétezren követik, de arról eddig nem lehetett sokat megtudni, mit gondol az államfő a környezetvédelemről, ahogy azt sem, mit válaszol a kérdésekre (az ígéret szerint a lex CEU-ról is kérdezhetik a diákok), mert hang sajnos nem volt. A nézők addig is lefoglalták magukat kommenteléssel, egyikük szerint „élő közvetítés helyett majd kapunk egy hivatalos közleményt, hogy közt. elnök úr jó hangulatú előadást tartott, és konstruktív párbeszédet folytatott a trefort diákjaival”, más pedig azt írta, hogy

Áder annyira továbbjutott az evolucióban, hogy már nem hanggal kommunikál velünk.

Akadt, aki szájról olvasással próbálkozott, bár ezt is megnehezítette, hogy a kép is akadozik. Legalább a kivetített jegesmedve szép volt.

Frissítés: mintegy fél óra után megjött a hang, majd az egész közvetítés elment. Most épp megint nézhető: