Egyre többen akarják Farkas Flórián távozását

Már a rendőrség is nyomoz az Országos Roma Önkormányzatnál. A Magyar Nemzet szerint hűtlen kezelés a gyanú, ezt a rendőrség is megerősítette, azt írták, több embert is kihallgattak.

Az Országos Roma Önkormányzat ellen a Híd a munka világába program miatt több vizsgálat is van, összesen másfél milliárd forintnyi uniós támogatással nem tudtak elszámolni. A programot korábban a miniszterelnök romaügyi megbízottja, Farkas Flórián felügyelte. Őt és a kormányt hiába kereste az RTL Klub. Mindenesetre az LMP lemondatná a politikust.

(RTL Klub, Magyar Nemzet)