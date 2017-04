Kiderült, hogyan számolná fel a Momentum a lakhatási szegénységet

Nyilvánosságra hozta a Momentum, hogyan kezelnké a lakhatási szegénységet. Mint írják: a lakáspiacon elsősorban nem a lakások mennyiségével, hanem azok minőségével, elérhetőségével és megfizethetőségével van gond. A lakhatásra fordított állami források elosztásánál kiemelt célként kezelik a lakásfenntartási problémákkal küzdők segítését. Szerintük a jelenleginél jelentősen magasabb összegű lakásfenntartási támogatás bevezetése segít megelőzni a lakhatás elvesztését.

Minden településen hozzáférhető adósságkezelési szolgáltatást vezetünk be, mellyel megállítjuk azt a gyakorlatot, amely családokat, gyerekeket tesz az utcára

-írják. A hajléktalanság megelőzésére és felszámolására kiemelt hangsúlyt fektetnének: a több másik országban sikerrel alkalmazott “Elsőként lakhatást” modell alapján arra törekednének, hogy a hajléktalan emberek ne töltsenek el indokolatlanul hosszú időt tömegszállásokon, hanem minél előbb lakhassanak önállóan.

Egyszerűbb lakáskeresés

Támogatják az olyan online alkalmazások bevezetését, melyek a bérbeadó és a bérlő számára is pofonegyszerűvé teszik a lakáskeresés folyamatát. A szerződéskötéstől kezdve az adózáson át így minden online történik, illetve a bérbeadó és a bérlő jogi védelmének megerősítése is hozzájárul a bérlakásrendszer teljes kifehérítéséhez. Ez országszerte megkönnyíti a lakáshoz jutást és a települések közötti mobilitást, illetve biztonságot nyújt a bérlőnek és a bérbeadónak is. A bérlők és a tulajdonosok érdekeinek érvényesüléséhez a lakhatás törvényi hátterének korszerűsítése is elengedhetetlen lépés – vélik.

Meglátásuk szerint fontos a hosszútávon fenntartható rezsicsökkentés támogatása energiahatékony felújításokkal, valamint az építőközösségek és a közösségi lakóhelyek népszerűsítése. Javasolják a szociális bérlakásrendszer kiterjesztését az üresen álló önkormányzati lakásokra. Szociális lakásügynökségeken keresztül újabb lakásokat lehetne bevonni, valamint a lakhatás területén aktív civil szervezetek közreműködésére is számítanának.

Keleten munkanélküliség, nyugaton munkaerőhiány

A földrajzi munkanélküliség a magyarországi munkaerőpiac fő problémái közé tartozik: keleten munkanélküliség, nyugaton pedig munkaerőhiány van, a dolgozók azonban nem mindig tudnak oda költözni, ahol munka van. Budapestre például azért nem, mert ott nagyon drágák az ingatlanok. A Momentum szerint ezért segíteni kell azon fiatalok és családok lakásbérlését, akik egyébként hajlandóak lennének elköltözni máshova egy állásajánlat miatt.

A Momentum szerint a lakhatási nehézségek egyik legolcsóbb megoldása a megbízható és elérhető közlekedés. Elérhetővé kell tenni ezért a leszakadó térségeket is, méghozzá versenyképes helyi oktatással, jó minőségű szociális szolgáltatásokkal és a közlekedési rendszer átfogó fejlesztésével.