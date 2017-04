EP-képviselők előtt szólal fel a CEU rektora

Az egyetem ügyéről rendezett fórum házigazdái közt néppárti képviselő is van.

Jövő kedden – egy nappal azelőtt, hogy az Európai Parlamentben vitát tartanának a magyarországi helyzetről – külön rendezvényt is tartanak a parlamentben a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyéről, számolt be a 444. A fórumon az egyetem rektora, Michael Ignatieff is előad.

Bár a programot a liberális frakció szervezi, a házigazdák között van a Fideszt is soraiban tudó néppárt képviselője, Sabine Verheyen, aki a német kormánypártnak, a CDU-nak is tagja.

A másnapi EP-vitán várhatóan Orbán Viktor is felszólal majd.