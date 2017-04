Amerikai szenátorok kérik Orbánt, működjön együtt a CEU-val

Republikánusok és demokraták is aláírták a miniszterelnöknek küldött levelet.

Amerikai republikánus és demokratikus szenátorok közös nyilatkozatban szólítják fel a magyar kormányt az akadémiai szabadság megőrzésére. Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levelükben azt írják: a Közép-európai Egyetem (CEU) Európa egyik legrangosabb egyetemévé nőtte ki magát, a magyar állampolgárok számára ez lehetőséget és presztízst jelent, az intézmény működését ellehetetlenítő törvény viszont sérti az akadémiai szabadságot, és semmibe veszi az egyetem és a magyarok között meglévő kapcsolatot.

Ahelyett, hogy ellehetetlenítik az akadémiai intézményeket, amelyek kiterjesztik a kétoldalú kapcsolatokat, azon kellene dolgoznunk, hogy megerősítsük ezeket és növeljük a hozzáférhetőségüket

– írják, arra biztatva a kormányt, hogy működjön együtt a CEU-val, és találjanak olyan megoldást, ami biztosítja, hogy az egyetem továbbra is az európai felsőoktatás fontos intézménye, és az amerikai-magyar viszony értékes összekötő eleme marad.

A connecticuti demokrata Chris Murphy szenátor mellett az aláírókhoz csatlakozott a utahi republikánus Orrin Hatch, az arizonai republikánus John McCain, valamint Dianne Feinstein kaliforniai, Chuck Schumer New York-i, Jeanne Shaheen New Hampshire-i, Jeff Merkley oregoni, Kirsten Gillibrand New York-i, Brian Schatz hawaii-i, Ed Markey massachusets-i és Cory Booker New Jersey-i demokrata szenátor.

A levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy a CEU-nak fontos szerepe volt az amerikai-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok erősítésében, amihez csereprogramok, külföldi tanulási lehetőségek is hozzájárultak. Úgy vélik, a magyar felsőoktatási törvény módosítása olyan kivételeket tartalmaz, aminek következtében a 28 magyarországi nemzetközi egyetem közül csak a CEU-t érik hátrányos következmények.