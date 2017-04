Visszautasította a CEU Kósa Lajos vádjait

Mostanáig hiába kérték, hogy egyeztessen velük a kormány.

Közleményben kérte a Közép-európai Egyetem (CEU) a kormányt, hogy egyeztessen velük, és visszautasította az ügyükkel kapcsolatban kormányoldalról elhangzott hamis vádakat.

Azt írják, a felsőoktatási törvény módosításáról szóló javaslat első megjelenése óta folyamatosan kérik, hogy a kormányzat kezdjen velük jóhiszemű párbeszédet, melynek célja az lenne, hogy mindkét fél részére elfogadható megoldást találjanak, ami lehetővé teszi az intézmény további magyarországi működését.

Ehelyett folyamatosan hamis vádakkal és téves állításokkal szembesülnünk. Itt az ideje annak, hogy a kormány hagyjon föl ezzel a magatartással, döntse el, hogy milyen álláspontot képvisel, és üljön le egyeztetni az egyetemmel

– írják, hozzátéve, hogy mostanáig semmilyen egyeztetésre, konzultációra vagy tárgyalásra nem került sor a kormány és az egyetem vezetése között, bár többször is megkeresték a minisztériumok illetékes kormánytisztviselőit.

Kósa Lajos szerdai állításaira reagálva leszögezték:

nincs négy CEU.

Az egyetemhez, mint más felsőoktatási intézményekhez is, kapcsolódnak külön jogi személyek, így a szakmai könyvkiadói tevékenységet, a kollégium üzemeltetését végző, vagy az ingatlanokat üzemeltető gazdasági társaság, de ezek nem oktatási tevékenységet végeznek, és egyikük sem téveszthető össze a CEU-val.

Leszögezték: a New York Államban bejegyzett Central European University-t a Middle States Commission on Higher Education akkreditálta. „A New York Állam Oktatási Hivatala által lefolytatott, a CEU valamennyi képzésére kiterjedő programregisztráció és a Middle States Commission on Higher Education által végzett intézményi akkreditáció nem csak lefedi azt, amit Magyarországon programakkreditáción értenek, hanem annál többet is megkövetel minőségbiztosítás tekintetében” – írják. Azt is közölték:

semmilyen kft. nem ad ki CEU-s diplomát.

„Az amerikai diplomákat a Middle States Commission által akkreditált CEU bocsájtja ki, ezeken a diplomákon a Central European University neve szerepel” – közölték, hozzátéve, hogy „Central European University Oktatási Kft” nevű jogi személy nem létezik. Azt is írták, hogy a CEU nem „off-shore egyetem”, 25 éve működik Magyarországon, hasonlóan több tucat tekintélyes amerikai egyetemhez, amelyek az Egyesült Államokon kívül működnek.

Korábban az Átlátszó Oktatás írta meg, hogy a CEU-ról rendszeresen merész állításokat megfogalmazó Kósa Lajosnak diplomája és nyelvvizsgája sincs, 1988-ban fejezte be tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tervgazdaság szakán, de azóta sem tette le a záróvizsgát.