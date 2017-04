Meghekkelték a kormányközeli Századvég oldalát

Külső szemlélőnek aránylag nehezen kivehető módon hekkelték meg szerdán a kormányközeli Századvég-csoport honlapját – tudta meg a 24.hu. Sikerült az oldalra becsempészni egy idézetet az exfideszes, majd még a habonyi fordulat évében kiábrándult Körömi Attilától, akinek a Magyar Nemzetben megjelent írása elég nagy kört tett meg a magyar sajtóban, mi is szemléztük, itt olvashatja tömörítve.

Körömi pár gondolatát tették ki a hekkerek arról az emlékről, amikor Orbán Viktor – akkor még csak pártelnök – arról lamentált, győzött a Kádár-rendszer. Mindehhez egy, a Momentum Mozgalom által átragasztott kormánypárti plakát fotóját mellékelték.

A helyzet poénja, hogy a Kutatások menüpontnak külön almenüt hoztak létre: Az Alapítvány kutatásai és A Gazdaságkutató kutatásai mellett “A Kádár rendszer győzött” (sic!) almenü is szerepel. Ami még érdekes, hogy az e-mail, amiből tudomást szereztünk a hekkelésről, az Anonymous csoport jelmondatait is tartalmazza, így előfordulhat, hogy a laza hálózat egyik-másik tagja felelős a hekkelésért:

We are a Legion. We don’t forgive. We don’t forget. Expect us.