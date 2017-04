Hiába írunk áprilist, még az Alföldön is havazik

Megírtuk, hogy szerdán cudar idő várható, egyes helyeken akár 100 km/h-s szél is lehet, a Dunántúlon havas eső, hó is eshet, az Északi-középhegység magasabb részein tartós és intenzív havazás is várható, a hegyekben is meg is maradhat a hó. A Kiderül veszélyjelzésekre is figyelmeztet, a szél, a jelentős csapadék és tapadó hó miatt.

Az Időkép azt írja, a várakozásokkal ellentétben nem csak a hegyekben, hanem az Alföldön is havazik, a Duna vonalában sok helyen esik havas eső, a Duna Tisza közében pedig van, ahol havazik.

Fotó Kelebiáról:

Ez a helyzet Rácalmáson:

Jánoshalma is fehérbe borult:

Ha az ön városában is havazik, küldjön nekünk képet róla az info@24.hu-ra.