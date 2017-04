Háromszáz ruhát lopott el a debreceni nő, és mindet tönkretette

Tavaly szeptember óta járt rá a debreceni boltokra egy nő, hogy ruhákat lopjon. Nem is ment neki rosszul, egészen március 23-ig, akkor ugyanis az alkalmazottak rajtakapták és visszatartották, míg megérkeztek a rendőrök – írja a Zsaru magazin.

Az 54 éves helyi asszony már a helyszínen bevallotta, hogy lopott a boltból és olyan holmi is lapul a táskájában, amelyeket más üzletekből emelt el. Gyanították, hogy nem ez volt az első próbálkozása, ami a házkutatáson be is igazolódott:

A lakásán körülbelül háromszáz ruhadarabot találtak az XS-től at XL-es méretig, amelyekről finoman szólva sem szakszerűen távolította el az áruvédelmi eszközt. A módszere az volt, hogy a próbafülkébe vitte a kiszemelt holmit, majd kivágott mindent belőle, amiről azt hitte, hogy gondot okozhat. Sokszor még a márkajelzés is kisolló áldozatául esett. Az eltávolított részeket a boltban elrejtette, majd távozott. A lefoglalt ruhák rendre lyukasak vagy foltozottak voltak, a rendőrök összesen hat zsáknyit szedtek össze az otthonában.

Az asszony ellen lopás miatt indult eljárás.