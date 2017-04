Orbánt oktatja nyílt levelében a jogászprofesszor

Király Miklós, a néhai Mádl Ferenc államfő volt tanácsadója, Facebook-oldalán válaszolt Orbán Viktornak, aki a Kossuth Rádiónak azt mondta, nem érti, hogy az akadémikusok, tudósok, professzorok miért nem azért lépnek fel, hogy egyetemeik megkapják azokat a jogokat, amelyeket a CEU élvez, hanem amellett állnak ki, hogy

Az egyetemi tanár elmagyarázza, mint jogász a jogásznak, hiszen ugyanabban az intézményben szereztek diplomát. Hangsúlyozza, hogy professzortársaival nem Soros György privilégiumaiért álltak ki, hanem a Central European University (CEU) égisze alatt folytatott oktatás, kutatás értékeinek megőrzése, az ott tanító oktatók, hallgatók érdekei mellett.

A professzor emlékeztet arra, hogy a törvény módosításakor az előterjesztő és sz Országgyűlés is fittyet hányt az alkotmányossági aggályokra, amelyeket vezető alkotmányjogászok igen világosan megfogalmaztak.

A professzor nem érti, hova tűnt az “alázat”, amit Orbán emlegetett a 2014-es győzelmet ünneplő beszédében, hiszen a törvény elfogadása után már az egész egyetemi szféra veszélyeztetve érzi magát, általános vélekedés, hogy

Király Miklós hosszan sorolja, hogy a felsőoktatásnak milyen komoly sérelmei vannak: “(vas)kancellári rendszer”, egyetemi források, rektorok hatásköreinek korlátozása.

Az egyetemi autonómia közvetett vagy közvetlen korlátozásának veszélyére sokan, sokszor figyelmeztettek, jó szándékkal, hiába.

A professzor arra a szomorú tényre is felhívja a kormányfő figyelmét, hogy 2016-ban az utolsó hazai állami egyetemek is kihullottak a legjobb felsőoktatási intézményeket számba vevő Shanghai lista 500-as elit csoportjából. Ez nyilvánvaló kudarc.

Egyetemi tanárként Király Miklós fájónak tartja, hogy a kiemelkedően tehetséges magyar diákok a magyar felsőoktatás hanyatlását látva, más országok egyetemeire mennek tanulni, és jelentős számban végzésük után sem térnek haza.

Pedig itthon is maradhatnának, és most még meg lehetne állítani elvándorlásukat. Például a CEU megtartásával. Például a felsőoktatás és a kutatás kiemelt, stratégiai területként való kezelésével, az ország jövője érdekében. Annak belátásával, hogy a tudomány művelése lényege szerint nemzetközi, de mára a felsőoktatás is az.