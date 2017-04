A CEU rektorhelyettese: Soha nem beszéltem Soros Györggyel

Enyedi Zsolt a Mandinernek elmondta, még soha nem beszélt Soros Györggyel, bár

egyszer ültem mellette a pódiumon, mikor tavaly itt járt.

Elmondta azt is, Soros egyáltalán nem szól bele, hogy milyen szakok vagy kurzusok induljanak, milyen intézetek legyenek a CEU-n.

Arra a kérdésre, hogy a megoldási javaslattal előállt oktatási államtitkárral, vagy bárki mással a kormányból tárgyaltak-e már, Enyedi Zsolt azt válaszolta, nem.

Úgy értelmezzük a helyzetet, hogy a köztársasági elnök úr felkérte a kormányt, hogy kezdje meg az érdemi tárgyalásokat velünk, most erre várunk. Mi a korábbiakban számos levelet intéztünk hozzájuk, telefonon is próbáltuk hívni őket. Az utolsó elutasító levél, amit kaptunk, Balog Zoltántól néhány nappal ezelőtt érkezett meg. Ebben azt mondja, hogy nem szeretne velünk tárgyalni, ő Amerikával szeretne tárgyalni.

Szóba került a CEU esetleges költözése is (több város, például Bécs és Arad is felajánlotta, hogy szívesen látná az egyetemet). A rektorhelyettes – aki amúgy erdélyi származású – azt mondta, ha most szimpátiaszavazás lenne, ő Erdélyt választaná a CEU új otthonának,

az a legjobb hely a világon

Viszont nem hiszi, hogy a költözni fog a CEU, mert szerinte megtalálják a módját a Budapesten maradásnak.

