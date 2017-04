Tüntetés kezdődött Debrecenben a CEU-ért

Százan is összejöhettek Hajdú-Bihar fővárosában, hogy a tanszabadságért tüntessenek.

Demonstráció kezdődött csütörtök este Debrecenben is a Közép-európai Egyetemet (CEU) sanyargató törvénymódosítás ellen – jelentette a 24.hu helyszíni tudósítója. A tüntetés a központban zajlik, a városháza előtt, kb. százötvenen lehetnek. Itt is zúg a “Mártont ki, Orbánt be”, ami Gulyás Márton aktivista őrizetbe vételére és ma zajló perére utal. A beszédek után most bárki megkaphatja a mikrofont, hogy elmondja gondolatait.

Érdekesség, hogy rendőri biztosítás nem volt a tüntetésen, mindössze két civilruhás rendőr járkál a tömegben.