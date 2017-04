Lakásmutyizott a Jobbik egyik képviselője, visszahívják posztjáról

A Jobbik visszahívja mandátumából pesterzsébeti önkormányzati képviselőjét.

A Jobbik csütörtöki közleménye szerint Gémesi Emese a 2014-es önkormányzati választáson a párt listáján jutott mandátumhoz Budapest XX. kerületének képviselő-testületében. Megválasztása után egyik önkormányzatban dolgozó családtagja szolgálati lakáshoz jutott.

Minderre akkor derült fény, amikor a képviselő megtagadta saját pártjának azon kérését, hogy az önkormányzati bérlakásállománnyal kapcsolatban közérdekű adatigénylést nyújtson be. Gémesi Emese saját maga is elismerte, hogy az adatigénylés benyújtása őt is nehezen magyarázható helyzetbe hozta volna.

A felmerült erkölcsi aggályok miatt a Jobbik Országos Elnöksége úgy döntött, a képviselőt visszahívja mandátumából. Mint írják: a Jobbik kormányra kerülve kérlelhetetlenül fel fog lépni a korrupció minden formája ellen, ezért saját képviselőivel szemben kiemelt elvárás, hogy még a visszaélés gyanújának árnyéka se vetülhessen rájuk.