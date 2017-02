„Püspök atya megoldotta” – maffiamódszerekről beszélnek a hallgatók a katolikus főiskolán

Bár a botrányairól hírhedt rektort, Erdő Péter bíboros húgát parkolópályára állították, a vezetőváltás csak látszólagosnak tűnik. Hogy milyen visszaélések történnek, az a püspöki hivatal szerint nem tartozik a sajtóra.

Bár a Népszava múlt héten megírta, hogy távozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektori posztjáról Fülöpné Erdő Mária, Erdő Péter bíboros húga, ez azonban – úgy tűnik – csak látszatmegoldás, a visszaélések vígan folytatódhatnak. Lapunknak mind a hallgatók, mind az intézmény volt és jelenlegi dolgozói hivatali visszaélésekről, megfélemlítésről, nyilvános megalázásokról, alapvető jogi és etikai normák megsértéséről számoltak be. Ugyanakkor egyetlen alkalommal sem adott érdemi választ a kifogásokra a nyilvánosságnak sem a rektor, sem munkáltatója, a Váci Egyházmegye, közelebbről Beer Miklós püspök.

Maffiamódszerekről beszélnek a hallgatók

A rektor öt éve áll „a média kereszttüzében”, a botrányaitól többek közt itt, itt, itt, itt és itt jelent meg cikk.

A lapunk által megkeresett jelenlegi és volt dolgozók azonban csak név nélkül mernek nyilatkozni az őket ért sérelmekről, mert, mint egybehangzóan állítják, a katolikus vezetés esetleg „maffiamódszerekkel” nyúl utánuk és áll bosszút.

Egy levél a sok közül:

„Egy súlyos gerincműtét után elbocsájtották a tanárt, erről azonban ők csak akkor kaptak tájékoztatást, amikor nagycsütörtökön az iskola egy másik tanára, magánnyomozóval és egyéb emberekkel megjelent a házuknál, hogy átnézzék azt és aláírassanak az oktatóval egy 1300 oldalas dokumentumot, mely elvileg azzal rágalmazza, hogy a munkahelyén több, nyitott alkoholos üveget is találtak. A hölgy akinek a számát küldöm nem hallgató, nem tanár, nem is dolgozott ott soha. Családtag, de az ő neve is bekerült a peres iratokba mivel nem engedte be a váratlan és rémisztő csapatot az otthonukba és nem az egyetlen olyan családot képviseli, ahol a rokonok is érintettek lettek.

„November 28-án újra elkezdődtek a folyamatos kirúgások” – írja a hallgatók egy köre levélben lapunknak. „Karácsony előtt 2 emberen kívül az egész tanulmányi osztályt, karriercentrumot, gondnokságot elbocsátotta, arra hivatkozva, hogy nem végezték jól munkájukat.

A hallgatók végtelenül kétségbe estek, hogy

a rektorasszony minden olyan alkalmazottjától megvált, akikhez a hallgatók bármikor és bármilyen problémával fordulhattak.

Jelenleg Fülöp András a főiskola műszaki igazgatója és a Számítástechnikai Osztály vezetője (férj). Fülöp Mária (rektorasszony lánya) a Rektori Hivatal és az időközben megszüntetett Tanulmányi Osztály helyén létrehozandó új Adminisztrációs, Kommunikációs és Minőségbiztosítási Osztályvezetője. A hallgatóknak az adminisztracio@avkf.hu-re kell írni, ha bármit el szeretnének intézni. Abszolút megszűnt a személyes kontaktus (amivel alapvetően a főiskolát reklámozni próbálják, mint kis létszámú intézmény), ráadásul van, hogy egy hónapig nem kapnak választ a kérdésekre a hallgatók. A múlt héten a maradék két tanulmányi osztályon lévő személy is távozott. Egyikőjüket kirúgta, a másik személy felmondott, nem várta meg a kirúgását. A gazdasági igazgatót is felmondásra kényszerítette a rektor.

Az iskolában csak annyit lehet érzékelni, hogy sorban rúgják ki az ott dolgozókat a tanároktól kezdve a karbantartókig. Majd másnap már valamelyik rokon ül a helyükön. WC papír nincs, de beléptetőrendszerre futotta. A Szent József kollégium udvarán kivágták a fákat, hogy a kamera teljesen beláthassa az udvart, így figyelhessék, a hallgatók (18-25) tutira nem fogyasztanak-e alkoholt.”

Többen is arról számolnak be, hogy a főiskolán január végéig a munkahelyi bullying mindennapos volt, a rettegés légköre uralkodott.

Egy több mint furcsa vezetőváltás

Január végén azonban Fülöpné dr. Erdő Mária váratlanul hosszú, öt hónapos fizetett szabadságra (!) ment, egészségi állapotára és eddig ki nem vett szabadságaira hivatkozva ami egyértelműen jogsértő – ilyen manőverre a Munka Törvénykönyve nem ad lehetőséget. A lépésről a váci egyházmegye furcsaságoktól hemzsegő nyilatkozatot adott ki, hangsúlyozva, hogy Erdő Mária ellen nem folyik eljárás, továbbra is ő a rektor, de azért megköszönik az eddigi munkáját.

Az általunk kérdezett dolgozók és hallgatók vegyesen nyilatkoztak. Néhányan mámorosak voltak az örömtől, de a többség csak visszafogottan reménykedett.

Matematika tanárunkat bízták meg fél évre. Nagyon normális nő. De sajnos szeptembertől újra egy egyházi személyt neveznek ki. A püspök egyelőre még nem közölte velünk, hogy ki is lesz az pontosan. Egy dolgozó így nyilatkozott: „az emberei, a sleppje ott maradt. Rajtuk keresztül továbbra is uralkodik. Szemfényvesztés az egész, csak időt akarnak nyerni

-írja az egyik hallgató.

Az iskolától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egyedül a váci katolikus egyházmegye püspöki irodája jogosult az ügyben nyilatkozni. A titkár, aki nem mutatkozott be, azt kérte: írjuk le a kérdéseket e-mail-ben, és megígérte, hogy igyekeznek válaszolni. Íme, a levél:

Tisztelt Irodavezető!

Az egyházmegye hivatalos közleménye, valamint a Főiskola magukat megnevezni nem kívánó alkalmazottainak és hallgatóinak elmondása alapján értesültünk a Főiskolán történtektől. Telefonos egyeztetésünknek megfelelően az alábbi kérdésekre szeretnénk hétfő estig választ kapni:

Túl azon, hogy „nem folyik jogi eljárás” a Rektor Asszony tevékenysége miatt, Önök (munkáltatóként) értesültek-e a hallgatói és alkalmazotti panaszokról, és ha igen, kivizsgálták-e ezeket? Önök szerint jogszerű-e (a Munka Törvénykönyve lehetőséget ad-e rá), hogy Rektor Asszonynak eddig az évek során nem adták ki a szabadságot? Valóban ez történt? Ha igen, törvényszerűnek tartják-e, hogy az eddig felgyülemlett szabadságait egyben az idei évre áthozva, fizetett szabadságon maradjon öt hónapon keresztül? Ha ezt valóban az egészségi állapota indokolja – ahogy állítják – miért nincs Rektor Asszony az indokolt (ez esetben előre meg nem jósolható) ideig betegállományban? Nem az-e a valós helyzet, hogy a sorozatos botrányok miatt, az intézmény jó hírének megmentése érdekében állították ily módon félre a Rektor Asszonyt? A Rektor Asszonnyal való különleges bánásmódnak van-e köze ahhoz, hogy ő Erdő Péter Bíboros Úr húga?

Nem az újságokra tartozik, hanem Püspök atyára

A megbeszélt időpontig azonban nem jött válasz, ezért újra jelentkeztünk. A következő érdekes beszélgetés zajlott le:

Ciao, ciao! Várj egy kicsit… igen?

Jó napot, (bemutatkozás), egy készülő cikk kapcsán várjuk a válaszokat önöktől.

Tőlünk?

Igen, pénteken azt mondták…

Én nem mondtam semmit pénteken. Itt se voltam. Mit óhajt?

Szabad a nevét?

Az nem fontos. Mit óhajt?

Választ szeretnék a kérdéseimre, amiket az Apor Vilmos Főiskolával kapcsolatban elküldtem pénteken.

Kiadtunk egy közleményt.

Igen, épp azzal kapcsolatban vannak kérdéseim.

Nézze, Püspök atya nincs itt.

És mikor lesz?

Azt nem tudom. A héten biztos nem.

Tehát a jövő héten fog válaszolni?

Nem hiszem, hogy ezzel fog foglalkozni, hogy újságoknak válaszolgasson.

Akkor valaki más?

Ezt mégis hogy gondolja? Püspök atya válaszolhat csak.

És ő nem fog… Pedig arra is kíváncsi volnék, történtek-e jogsértések.

Nyilatkozzanak azok, aki szerint történtek.

Már nyilatkoztak.

Kiadtunk egy közleményt, ezért az ügy le van zárva. Ezt már nem újságszinten kell megoldani.

Ezt hogy teszik érteni?

Nem az újságokra tartozik, hanem Püspök atyára. Ja, már tudom, melyik az a levél….

Nem tartozik a nyilvánosságra, hogy egy állami pénzből működő főiskolán történnek-e visszaélések?

Püspök atya megoldotta a kérdést, nincs ezen mit ragozni tovább.

(vonalbontás)

2016 március 11-én Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere „a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként” a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adta át Fülöpné Dr. Erdő Máriának.