Nagy ajándékot kap jövőre Budapest a BKK-tól

A vicc, hogy egy rakat lyukasztót is vesz a BKK, úgy tűnik, ők sem bíznak az új rendszer gyors bevezetésében.

Úgy tűnik, nem az országgyűlési választás lesz 2018 legfontosabb eseménye Budapesten, hanem hogy a BKK végre belevág a hosszú évek óta parkolópályán lévő elektronikus jegyrendszer bevezetésébe. Mindez úgy derült ki, hogy az InfoRádió elküldött a cégnek egy köteg kérdést.

2018 elejétől fokozatosan indul majd el a rendszer, és ez már igazodni fog az országosan átjárható jegy- és bérletrendszerhez is. A kártyánkkal különböző közlekedési társaságok járatain tudunk majd utazni.

Az e-személyivel nem számoltak

A BKK válasza szerint át kellett alakítani a terveket, mert az eddigi szerződések nem tartalmazták az egy éve bevezetett elektronikus személyi igazolvány használatát a közlekedésben. Ezt a beruházást finanszírozó Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak is jelezni kellett.

A BKK telepít majd beléptetőkapukat a metróállomások jelentős részére és hat HÉV-megállóhoz is. Ezek telepítése összefügg majd a 3-as metró felújításával is. Az első kapuk kiépítését idén, a második félévben kezdenék el.

Maradnak a régi lyukasztók is

Ami érdekes, hogy a BKK régi mechanikus lyukasztókra is kiírt tendert. Azt mondják, egyből úgysem fognak minden járművet átalakítani, egy ideig még a régi és az új technológia is forgalomban lesz. Először a bérleteket vezetik be majd, ezután jöhetne az e-jegyek. Ha már minden típus digitalizálva van, akkor lehet elkezdeni kivezetni a régi lyukasztókat.

Az utazási egyenleget a BKK központi rendszerében tárolják majd, az igénybe vett szolgáltatás árát pedig le fogják vonni a kártyához tartozó számláról.