Klórgáz miatt voltak veszélyben a nyíradonyiak

Mérgező vegyszer került a szennyvízhálózatba, többeket kórházba vittek.

Súlyosan mérgező vegyi anyag került a szennyvízhálózatba szerdán éjjel Nyíradonyban. A tűzoltók minden házhoz becsöngettek, felébresztették a lakókat, hogy megkérdezzék, éreznek-e a fürdőszobában, vécében szúrós szagot. A vegyszer több száz embert veszélyeztetett, végül

tizenketten kórházba kerültek klórmérgezéssel, köztük egy hétéves gyerek

– számolt be az RTL Klub.

Egy idős nő elmondta: olyan magas klórszintet mértek a lakásában, hogy azonnal kórházba vitték, ott vért vettek tőle, EKG-vizsgálatot is végeztek, de másnap már ki is engedték. A következő éjszakán csak félig nyitott ablaknál mert aludni, de mások is félnek, hogy újra megtörténhet a baj.

Azt még nem tudni, hogyan került a vegyszer a csatornába, és ki a felelős a történtekért. A város alpolgármestere azt mondta: a rendőrség és a katasztrófavédelem nyomoz, valószínűleg egy helyi vegyi üzemből került ki olyan anyag, ami klórgáz fejlődéséhez vezetett. Egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, közveszély okozása miatt.