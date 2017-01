Kövér: nincs kormányképes ellenzék, ezért bukhat a Fidesz 2018-ban

A házelnök hozzátette: a felsorolt problémákon túl ráadásul ott van koloncként a nyakukban Gyurcsány Ferenc, és még a bátorságuk is hiányzott, hogy megpróbálják őt levetni magukról. AMegkapta magát a Jobbik is, Kövér László ugynais elmondta:

a kormányzásképtelenség és a kalandorság nem csak a baloldal sajátja, ebben a Jobbik is osztozik. A nemzeti ügyekhez való hozzáállás tovább erősíti e baljós képet: azok elárulását a baloldalon történelmi ha- gyományként ápolják, a Jobbik viszont csak most érzett rá igazán ennek ízére. Mindez mégis komoly veszélyt hordoz magában. Nem gondolhatjuk azt, hogy azért fogunk tudni választást nyerni 2018-ban, mert az ellenzék már most veszített.