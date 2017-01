Jön a 2017-es Nagy Távhő Leállás!

Holnap fázni fog ön is, ha az I., II. vagy XII. kerület távhővel fűtött lakásában él. Egy gerincvezetéket kell kikalapálni, emiatt lesz gikszer és nem lesz fűtés hajnaltól délutánig.

Jóval olcsóbb is lehetne a távhő Budapesten

Két kerületben is érezni fogják szerdán, hogy hűvös van, ugyanis a Főtáv karbantartást tervezett be, erről a Facebook-oldalukon írtak. A Marczibányi tér, a Kis Rókus utca és a Lövőház utca néhány házában lesz a karbantartás, ezért kell leállni majd még az I. kerületben is a fűtéssel.

A Főtáv közölte a 444-gyel, hogy egy gerincvezeték hibásodott meg. Az egész procedúra az I., II. és XII. kerületek 7884 lakását érintik, na meg 49 kommunális, 262 közületi és 86 egyéb fogyasztót.

Reggel 5-től dolgoznak majd, délutánra be akarják fejezni a munkát, helyreállhat addigra a fűtés. Azért döntöttek a mostani munkavégzés mellett, mert holnap ugyan havazhat, de nem lesz nagyon hideg, és így nem a hétvégén érkező farkasordító fagyban maradnak a környékbeliek fűtés nélkül.