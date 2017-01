Hólapátot elő! Lecsapott a havazás Magyarországra

Egy munkatársunk úgy értesült, Pilisszántón szakad a hó, de a többi pilisi településről is havat jelentettek. Az Időkép felhőképei alapján az északi-középső országrészben eredt el a hó, na meg attól is északra, az egész Felvidéken (aka Szlovákiában) is hull. A havazás már Budapest határát nyaldossa, a III. és II. kerületek peremén is hull a pelyhes.

Időjárás-előrejelzésünkben mi is megkongattuk a vészharangot: több centi hó hullhat az ország északkeleti felére, és tényleg a felére (értsd: 50%), ebben a főváros is benne lesz. Szóval a szerda reggeli közlekedési káosz szinte borítékolható lesz Budapesten.