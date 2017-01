Zsiráfborjú az év első újszülöttje a Budapesti Állatkertben

Nem kellett sokáig várni az év első újszülöttjére a Budapesti Állatkertben. Január 1-én egy egészséges zsiráfborjú született.

Nem sokkal megszületése után már megpróbált lábra állni, ez pár kisebb bucskázás után, egy óra elteltével sikerült is. Néhány perccel később már anyatejet is ivott és azóta is rendesen fejlődik.

Az újszülöttet és az anyaállatot a gondozók egy külön istállóban, afféle szülőszobában különítették el, hiszen az állatoknak ilyenkor a legteljesebb nyugalomra van szükségük. Éppen ezért jelenleg még a közönség sem láthatja őket. Erre várhatóan néhány nap múlva kerülhet sor, és előreláthatólag a hónap közepén megkezdjük az összeszoktatást a zsiráfcsapat többi tagjával is.

(444, zoobudapest.com)