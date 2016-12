Újabb trolikat és villamosokat is vehet Budapest

Lassan lezárul a korszerűsítés első üteme, úgy néz ki, tartják a határidőket.

Végéhez közeledik az utóbbi idők egyik legnagyobb budapesti villamos- és trolibusz-járműfejlesztési beruházása – írja a Világgazdaság. A január végi határidő teljes mértékben tartható, ez a Bartók Béla úti szakasz műszaki átadás-átvételének megkezdését jelenti – teszik hozzá.

A fejlesztés első ütemében 47 villamost és 24 trolibuszt is beszerzett a BKK, emellett modernizálták a Száva és Hungária villamos-kocsiszíneket, és átépítik a budafoki villamos-kocsiszínt is, ez jövőre fejeződik be. Szintén a projekt keretében építettek át 53 peront Dél-Budán.

Az uniós projekt támogatási szerződése 46,5 milliárd forint keretösszegről szól, ebből december közepéig 35,8 milliárdot fizettek ki, és további 1,5 milliárd forint elszámolása folyamatban van.

A fejlesztés első ütemének lezárulta után a program akkor folytatódhat, ha újabb forrásokhoz jut a BKK. A társaság olyan szerződéssel rendelkezik, amely alapján újabb trolikat és villamosokat vásárolhat úgy, hogy ahhoz nem kell új közbeszerzést lebonyolítani.